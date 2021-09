Osnabrücker Bürgeramt bleibt am Dienstag geschlossen

Das Stadthaus in Osnabrück, in dem sich das Bürgeramt befindet. Am Dienstag bleibt es geschlossen.

Michael Gründel

Osnabrück. Das Bürgeramt der Stadt Osnabrück bleibt am Dienstag geschlossen. Hintergrund ist die Nachzählung der Stimmen nach der Kommunalwahl vom 12. September.

Zahlreiche Mitarbeiter der Stadtverwaltung würden sich an der Nachzählung beteiligen, teilte die Stadt am Montag mit. Ziel sei es, möglichst am Freitag ein Ergebnis präsentieren zu können.Am vergangenen Freitag hatte der Wahlausschuss kein