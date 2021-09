Carport und Auto in Osnabrück in Brand geraten

Jörn Martens

Osnabrück. In der Knollstraße in Osnabrück standen um 0.19 Uhr ein Carport und ein darin geparktes Auto in Flammen.

Nach ersten Angaben der Polizei drohte das Feuer auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. Die Feuerwehr war vor Ort.Weitere Informationen folgen.