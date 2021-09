VfL-Fan übertönt Moritz Heyer beim Interview nach HSV-Sieg in Bremen

Vorbereiter zum 1:0 und Torschütze zum 2:0 – Moritz Heyer half entscheidend dabei mit, dass der HSV das erste Nordderby der Zweitligageschichte für sich entschied. Am Sky-Mikrofon wurde er nach dem Spiel mit Osnabrücker Fangesängen bedacht.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Moritz Heyer war der Matchwinner beim Nordderby zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen, das am Ende mit 2:0 an die Rothosen ging. Als Heyer zum Interview kam, stimmte ein VfL-Fan laute Osnabrücker Gesänge an.

