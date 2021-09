Barbara Auer und Walter Sittler lesen aus dem Buch "Unsere Seelen bei Nacht" zugunsten HelpAge.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Auf Einladung von HelpAge waren die Schauspieler Barbara Auer und Walter Sittler ins NOZ Medienzentrum gekommen, um den Publikum eine lebendige Lesung zu präsentieren. Als Botschafter des Hilfswerks lasen sie aus dem Roman „Unsere Seelen bei Nacht“ von Kent Haruf.

Und dann kam der Abend, an dem Louis zum ersten Mal bei seiner Nachbarin Addie übernachtete. Die 70-Jährige hatte ihn dazu eingeladen. Auf dass die beiden Senioren nicht so einsam seien. Einfach so. Um sich nachts Geschichten erzählen zu kö