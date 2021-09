Bei einem Unfall am Domhof in Osnabrück wurde eine 79 Jahre alte Frau schwer verletzt, ihr 80-jähriger Ehemann erlitt leichte Verletzungen.

NWM-TV

Osnabrück. Bei einem Unfall am Domhof in Osnabrück sind am Samstag zwei Rentner verletzt worden, die dort mit ihren Fahrrädern standen. Auch in der Sedanstraße wurde bei einem Unfall ein Radfahrer verletzt.

Der Unfall am Domhof ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr. Auf dem zentralen Platz vor dem Theater stand ein älteres Ehepaar aus Osnabrück mit seinen Fahrrädern. Ein 80 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Osnabrück, hielt dort mit se