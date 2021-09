Drei Radfahrer bei zwei Unfällen in Osnabrück verletzt

Bei einem Unfall am Domhof in Osnabrück wurde eine 79 Jahre alte Frau schwer verletzt, ihr 80-jähriger Ehemann erlitt leichte Verletzungen.

Osnabrück. Bei zwei Unfällen an der Sedanstraße und auf dem Domhof sind am Samstag in Osnabrück Radfahrer verletzt worden – zwei von ihnen schwer.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr auf der Sedanstraße. Nach Informationen der Polizei befuhr ein 26 Jahre alter Radfahrer aus Osnabrück die Straße in Richtung Innenstadt. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen der Beamten