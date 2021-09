An der Osnabrücker Sedanstraße hat ein Autofahrer eine Radfahrerin angefahren.

Henning Hünerbein

Osnabrück. An der Sedanstraße in Osnabrück hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet: An der Kreuzung mit der Straße Am Natruper Holz hat ein Autofahrer eine Radfahrerin angefahren.

Laut ersten Informationen der Polizei ist die Radfahrerin schwer verletzt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Autofahrer die Radfahrerin übersehen hat. Der Kurvenbereich am Unfallort ist derzeit gesperrt. Wir aktualisieren diesen Ar