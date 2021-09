An der Osnabrücker Sedanstraße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen.

Henning Hünerbein

Osnabrück. An der Sedanstraße in Osnabrück hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet: An der Kreuzung mit der Straße Am Natruper Holz ist ein Auto mit einem Radfahrer zusammengestoßen.

Nach ersten Informationen der Polizei ist der 26-jährige Radfahrer schwer verletzt. Der Kurvenbereich am Unfallort war vom Unfallzeitpunkt um 15.20 Uhr bis 16 Uhr gesperrt.Die Beamten gehen davon aus, dass der Radfahrer die Autofahrerin übe