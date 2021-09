Grünen-Kandidatin Annette Niermann (links) kämpft gegen die Bewerberin der CDU, Katharina Pötter, um den Chefsessel im Osnabrücker Rathaus.

Angela von Brill/Jörn Martens

Osnabrück. Ein Frauen-Duell ums Oberbürgermeister-Amt: Für OB-Wahl-Experte Jan Pollex von der Universität Osnabrück hat das bundesweit Seltenheitswert. Warum er Annette Niermann (Grüne) im Zweikampf etwas bessere Siegchancen einräumt als Katharina Pötter (CDU), verrät der Politikwissenschaftler im Interview.

Zwei Frauen in einer Oberbürgermeister-Stichwahl: Wie außergewöhnlich ist das? Ziemlich. In Göttingen haben wir aktuell zwar die gleiche Situation. Aber ich weiß nicht, ob es das bundesweit in der Vergangenheit überhaupt schon mal gegeben h