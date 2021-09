Ute Burmeister findet, dass Angela Merkel besonders während der Corona-Pandemie überzeugen konnte.

Laura Nowak

Osnabrück. 16 Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin. Wie bewerten Menschen in der Osnabrücker Innenstadt die Merkel-Ära? Was fanden Osnabrücker besonders gut, was besonders schlecht?

Für Susann Hefftner, gebürtige Osnabrückerin, war Angela Merkel als Bundeskanzlerin „wohltuend anders“: Nach sieben männlichen Bundeskanzlern war Merkel die erste Frau im Bundeskanzleramt. Merkel sei „eine hervorragende Krisenmanagerin“ und