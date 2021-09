Landrätin Anna Kebschull (Grüne) freut sich, dass der Landkreis Osnabrück mit seinem Antrag zur Mobilitätswende den Sprung auf die Warteliste des Bundesamtes für Güterverkehr geschafft hat. (Archivfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Es gibt Hoffnung, dass die „Modellregion Naturmetropole Osnabrücker Land“ doch noch die erhoffte Millionenförderung bekommt. Anlass dafür ist ein Schreiben des Bundesamtes für Güterverkehr an den Landkreis Osnabrück.

Das Bundesamt für Güterverkehr in Köln verteilt nach Angaben des Landkreises die Fördergelder. In dem Schreiben an den Landkreis verweist das Bundesamt auf eine Warteliste, auf die das Konzept des Landkreises aufgenommen worden ist. Fa