Gelbe Füße vor Osnabrücker Schule in der Dodesheide mahnen zur Vorsicht

Die "gelben Füße" auf dem Gehweg sollen den Schulweg symbolisieren.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Die Osnabrücker Schule in der Dodesheide bekam nun Besuch von der Polizei. Ziel einer gemeinsamen Aktion mit der Verkehrswacht zum Schulanfang war es, den Mädchen und Jungen das richtige Verhalten auf der Straße zu zeigen – und an die Eltern zu appellieren, ihre Kinder nicht mit dem Auto in die Schule zu bringen.

Gewählt wurde ein spielerischer Ansatz: Vera Beckmann vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück hatte eine Puppe im Gepäck – das Zebra „Matze“ mit blaue Latzhose und gelben Stiefeln. Kim-Khang Tran