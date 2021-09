Osnabrückerin Ann-Kathrin Schacht findet die Bundestagwahl 2021 spannend.

Laura Nowak

Osnabrück. Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie ist die Stimmung kurz vor der Bundestagswahl in Osnabrück? Wir fragen junge Menschen in der Innenstadt, wie sie den Wahlkampf finden und was sich diesmal anders anfühlt.

Aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ging hervor, dass viele Wähler den diesjährigen Wahlkampf langweilig finden. Was sagen junge Menschen in der Osnabrücker Innenstadt zur Bu