Die Baubrache im Landkreis Osnabrück sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Vor allem die Nachwuchs-Gewinnung dränge. (Symbolfoto)

Osnabrück. Gegen den Trend ist es im Corona-Jahr 2020 im Baugewerbe im Landkreis Osnabrück bergauf gegangen: Die Zahl der Baubeschäftigten lag am Jahresende bei 10.190.

Damit gab es im Landkreis Osnabrück 437 Bauarbeiter mehr – ein Plus von 4,5 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Bau. „Der Bau hat in der Pandemie für Stabilität gesorgt", wird Friedrich Pfohl in der Mitteilung zitiert. Der Be