Was "Die Basis" im Osnabrücker Kreistag bewirken will

Die Partei "Die Basis" ist nach der Kommunalwahl im Osnabrücker Kreistag vertreten. (Symbolbild)

imago images/Rene Traut

Osnabrück/Hagen. Das Ergebnis kam überraschend, auch für die Kandidatin selbst: Mit Maria Kaiser zieht erstmals eine Kandidatin der Partei "Die Basis" in den Osnabrücker Kreistag ein. Was will sie dort erreichen?

Es sind große Fragen, die Maria Kaiser dazu bewogen haben, politisch tätig zu werden. Die 71-Jährige, die seit dreieinhalb Jahren in Hagen lebt, meint in Deutschland eine Atmosphäre der Angst zu erkennen. "Ich habe mich immer sozial engagie