famOS Festival lädt am Hochbunker über dem Bahnhof zur Besichtigung ein

Oliver Bartelds ist einer der Initiatoren des famOS Festivals für urbane Kunst. Hier zeigt er auf Arbeiten, die an der Fassade des Hochbunkers am Hauptbahnhof zu sehen sind.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Nicht nur außen zu bestaunen sind Kunstwerke von 30 Street Art- und Urban Art-Künstlern, die in den vergangenen Wochen an den Fassaden des Hochbunkers am Bahnhof entstanden sind. Auch im Inneren haben die Künstler ihre intensiven Spuren hinterlassen.

Der Zug hält. Passagiere, die auf der Ost-West-Schiene des Bahnhofs unterwegs sind, schauen aus dem Fenster und sehen eine Mauer mit graffitiartiger Wandmalerei. Wenn der Waggon in einem bestimmten Abschnitt des Bahnsteigs stehen gebli