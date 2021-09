Nach Brand in Osnabrück: Leiche wird am Dienstag obduziert

In Osnabrück ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. In der betroffenen Wohnung wurde der Bewohner tot in der Küche gefunden.

NWM-TV

Osnabrück. Nach dem Brand am Mittwoch in einem Osnabrücker Mehrfamilienhaus wird die in einer Wohnung gefundene Leiche am Dienstag obduziert.

Am Dienstag erfolge die genaue Untersuchung des Leichnams, sagte Polizeisprecher Matthias Bekermann auf Nachfrage. Vorher gebe es keine Kapazitäten in der Gerichtsmedizin.Am Mittwoch war in Eversburg ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfam