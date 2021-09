Liveblog: So läuft die Bundestagswahl in Stadt und Landkreis Osnabrück

Wie stimmen die Bürger aus Stadt und Landkreis Osnabrück bei der Bundestagswahl 2021 ab? (Symbolfoto)

Christoph Soeder/dpa

Osnabrück. Am Sonntag, 26. September 2021, ist Bundestagswahl. Wie stimmen die Bürger aus Stadt und Landkreis Osnabrück ab? Wir halten Sie am Wahlabend in unserem Liveblog auf dem Laufenden.