Osnabrück. Weltweit kommen immer mehr Babys per Kaiserschnitt zur Welt. Während in der Türkei oder Korea schon jede zweite Frau auf diesem Weg entbindet, liegt die Rate in Deutschland nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes bei 29,6 Prozent. Gibt es den Trend zum Kaiserschnitt auch in der Region Osnabrück?

Stundenlang in den Wehen liegen und unter Schmerzen ein Kind gebären? Sängerinnen, Modells und viele andere Frauen weltweit plädieren für „Save your love channel“ (Rette deinen Liebeskanal). Diese Frauen wollen sich nach eigenen Aussagen vo