In Osnabrück, Bad Iburg und Hasbergen finden am Sonntag, 26. September 2021, Stichwahlen statt. (Symbolfoto)

imago images/Steinach

Osnabrück/Bad Iburg/Hasbergen. Pötter oder Niermann, Riepenhoff oder Große Albers, Schäfer oder Elixmann – so lauten am Sonntag, 26. September 2021, die Duelle bei den Stichwahlen um das Oberbürgermeisteramt in Osnabrück und das Bürgermeisteramt in Hasbergen und Bad Iburg. Wir halten Sie im Liveblog auf dem Laufenden.