Jahrzehntelanger Einsatz für Opfer von Missbrauch: Karin Bloom (rechts) gibt ihr Amt als Leiterin des Weißen Rings an Nachfolgerin Annette Herbert ab.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Karin Bloom hilft seit 24 Jahren ehrenamtlich Opfern. Die Leitung der Opferschutzorganisation gibt sie nun an Annette Herbert ab. Ein Interview über Ungerechtigkeit, Schicksale und den Appell an Opfer, sich auch anonym an den Weißen Ring zu wenden.

Frau Bloom, warum engagieren Sie sich für den Weißen Ring? Bloom: Der Weiße Ring hilft Opfern von Straftaten, unbürokratisch, unentgeltlich und zugewandt. Das hat mich motiviert, die ehrenamtliche Arbeit aufzunehmen. Leider sind die Opfer n