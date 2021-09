Bei vergangenen Stadtputztagen hatten sich immer viele Schulen und Verbände engagiert. (Archivbild)

David Ebener

Osnabrück. Sowohl die Stadt als auch der Landkreis Osnabrück veranstalten eine Aktion zum World Clean Up Day. Allein bei der Awigo haben sich 102 Institutionen – darunter Schulen, Vereine und Parteien – angemeldet, um die Region von Müll zu befreien.

Den World Clean Up Day am 18. September nutzt die Awigo, um in der Region Osnabrück zum gemeinsamen Sammeln von Müll einzuladen; beim jährlichen Abfallsammelwochenende sind Menschen in den 21 Städten und Gemeinden im Osnabrücker Land unterw