Staatsanwaltschaft nach tödlichem Unfall am Hauptbahnhof: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kerzen und Blumen stehen an Gleis 11 des Osnabrücker Hauptbahnhofs.

Jörn Martens

Osnabrück. Bei einem Unfall am Osnabrücker Hauptbahnhof ist ein junger Mann aus Bünde am Samstagmorgen getötet worden. Der Fall lag bei der Staatsanwaltschaft. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, sagt ein Sprecher.

"Wir gehen davon aus, dass es einfach ein Unfall mit tödlichem Ausgang war", so der Sprecher auf Anfrage. Es seien deshalb von der Staatsanwaltschaft keine weiteren Ermittlungen geplant.Ein 22-Jähriger war am frühen Samstagmorgen am Hauptba