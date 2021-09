Breites Bündnis macht in Osnabrück mit beim globalen Klimastreik

Zwei Tage vor der Bundeswahl findet der nächste globale Klimastreik statt. Auch in Osnabrück wird es eine Kundgebung und Demonstration geben. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Zwei Tage vor der Bundestagswahl findet der nächste globale Klimastreik statt. Auch in Osnabrück wird es eine Kundgebung und Demonstration geben.

Um 12 Uhr starten Streik und Kundgebung am Willy-Brand-Platz am Schlosswall. Geplant sind Informationsstände, Musik- und Redebeiträge. Um 15 Uhr soll sich ein Demonstrationszug in Bewegung setzen. Ein breites Bündnis ruft dazu auf, Fridays