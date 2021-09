FMO-Chef Schwarz: "Kein No-Go mehr, in Risikogebiete zu reisen"

FMO-Geschäftsführer Rainer Schwarz vor einer Maschine der Fluggesellschaft Corendon Airlines auf dem Vorfeld des Flughafen Münster Osnabrück (FMO) in Greven. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die zunehmende Zahl der Corona-Impfungen in der Region Osnabrück lassen FMO-Chef Rainer Schwarz optimistisch in die Zukunft blicken. Wie er mit dem Flughafen durchstarten will und warum er starke Herbstferien erwartet.

Die Zahl der Fluggäste am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ist während der Sommerferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kräftig gestiegen. Trotz der Corona-Pandemie starteten 125.000 Passagiere vor allem in die Mittelmeer-Länder.