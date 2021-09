Wahlkampf im Modehaus (von links): Mathias Middelberg, Ralph Brinkhaus, Katharina Pötter und Mark Rauschen.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Ralph Brinkhaus kämpft in Berlin, Katharina Pötter in Osnabrück und Mathias Middelberg auf beiden Ebenen für ein Ziel: einen Linksruck bei den Wahlen am 26. September zu verhindern. Am Donnerstag wurde L&T für die drei von der CDU zur Wahlkampfbühne.

Hausherr Mark Rauschen hatte der Osnabrücker CDU und dem Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, Ralph Brinkhaus, "mit großer Freude" das Restaurant zur Verfügung gestellt. Und Brinkhaus, der im Kreis Gütersloh lebt, und Middelbe