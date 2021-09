Benzin gerät in Westerkappelner Garage in Brand – keine Verletzten

Die Rauchentwicklung war stark: In Westerkappeln ist abgelassenes Benzin in einer Garage in Brand geraten.

Ulf Zurlutter/NWM-TV

Westerkappeln. Die Rauchentwicklung war stark, letztendlich konnte die Feuerwehr den Brand aber innerhalb einer Stunde löschen: In Westerkappeln hat nach Arbeiten an einem Auto ausgelassenes Benzin in einer Garage Feuer gefangen.

Was gefährlich aussah, war dann doch weniger schlimm, als vermutet. Die Polizei Steinfurt wurde gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen zu einem Brand nach Velpe in Westerkappeln gerufen. Nach etwa einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden. Die S