Das Lumpenpack spielt am Freitag in Osnabrück

Das Lumpenpack spielt am Freitag in der Osnabrückhalle, nicht im Hyde Park.

Marvin Ruppert

Osnabrück. Ernsthafte Themen – witzig verpackt. Dazu eine Prise Pop-Punk. Fertig ist das Lumpenpack. Das Konzert der Band in Osnabrück am Freitag 17. September, wurde vom Hyde Park in die Osnabrückhalle verlegt.

Ursprünglich war das Lumpenpack ein Duo. Der 30-jährige Maximilian Kennel und der zwei Jahre ältere Jonas Frömming waren zunächst als Dichter unterwegs. Kennel gewann zweimal die bayerischen Meisterschaften im Poetry Slam, Maximi