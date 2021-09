Wohnhaus brennt in Osnabrück

In Osnabrück ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. In Osnabrück ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort.

In der Straße Wilkienskamp im Stadtteil Eversburg ist das Feuer ersten Informationen zufolge gegen 10.30 Uhr ausgebrochen. Demnach brennt es im zweiten Obergeschoss des Hauses.Weitere Informationen folgen.