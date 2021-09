Leiche in brennender Wohnung in Osnabrück gefunden

In Osnabrück ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. In Osnabrück ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. In der betroffenen Wohnung wurde der Bewohner tot in der Küche gefunden.

Im Stadtteil Eversburg war das Feuer ersten Informationen zufolge gegen 10.30 Uhr im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen. Die Wohnung habe in Vollbrand gestanden, berichtet Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer auf Anfrage.In de