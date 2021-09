Tochter von verletzter 70-Jähriger fassungslos: "Was ist mit der Menschheit los?"

An der Kreuzung Buersche Straße/Agnesstraße/An der Rosenburg ist am Montag eine 70 Jahre alte Frau bei einem Unfall verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Jörn Martens

Osnabrück. Als eine 70-jährige Frau am Montagvormittag im Stadtteil Schinkel die Straße überquert, um die Bushaltestelle „An der Rosenburg“ zu erreichen, wird sie von einem Auto erfasst und verletzt. Obwohl sie den Fahrer bittet, eben zu warten und die Polizei zu rufen, fährt dieser einfach davon. Ihre Tochter ist entsetzt.

"Wie kann man einfach so wegfahren? Ich verstehe das einfach nicht", sagt Taliya Eserler. Völlig aufgelöst sei ihre Mutter am Telefon gewesen. "Sie stand so unter Schock. ,Ich dachte, ich sterbe', hat sie mir gesagt. Gottseidank ist ihr nic