Ex-Finanzmanager bietet in Osnabrück Yogakurs nur für Männer an

Yoga nur für Männer bietet der Ex-Manager Gerrit Kirstein in Osnabrück an.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die meisten Menschen setzen sich mit dem Erreichen des Rentenalters zur Ruhe. Nicht so der Ex-Manager Gerrit Kirstein aus Osnabrück. Der fing stattdessen etwas ganz neues an und gibt seither die Yoga-Lehre weiter. Die hält jung, ist der 72-überzeugt.

Jahrzehntelang hatte Kirstein bei verschiedenen Finanzkonzernen in der Führungsebene gearbeitet. Irgendwann, so erzählt er, habe er gespürt, dass es etwas in ihm gebe, dem er nachgehen solle. „Ich habe als Ausgleich zum Job Sport gemacht bi