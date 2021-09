Für Markierungsarbeiten wird die A1 Richtung Dortmund bei Osnabrück am Samstag, 18. September 2021, voll gesperrt.

dpa/Paul Zinken

Osnabrück. Die A1 wird an der Auf- und Ausfahrt Osnabrück Hafen voll gesperrt. Betroffen ist am Samstag, 18. September, die Fahrbahn in Richtung Dortmund.

Wie die Autobahn Westfalen in einer Pressemitteilung bekanntgibt, werden auf der A1 Markierungssarbeiten vorgenommen. Dazu sperrt die Autobahn Westfalen auf der A1 die Aus- und Auffahrt Osnabrück-Hafen Richtung Dortmund voll. Die Sperr