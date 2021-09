Drei Wahlkabinen pro Wahlraum hätten den Ablauf der Kommunalwahl wohl vereinfacht. Wegen der Corona-Gefahr entschied sich die Stadt Osnabrück jedoch, nur jeweils zwei Wahlkabinen aufzustellen. Wird das bei der Bundestagswahl so bleiben? Hier ein Archivbild aus Dresden.

dpa/Sebastian Kahnert

Osnabrück. Lange Schlangen vor den Wahllokalen wie am Sonntag soll es bei der Bundestagswahl am 26. September und der parallel stattfindenden OB-Stichwahl nicht geben. Die Stadt prüft, ob trotz der Coronagefahr wieder drei Wahlkabinen pro Wahlraum aufgestellt werden können.

Wer am Sonntag in Osnabrück an der Kommunalwahl 2021 teilnehmen wollte, musste in einigen Bezirken Wartezeiten von einer Stunde und mehr in Kauf nehmen. In etlichen Fällen machten Wahlberechtigte beim Anblick der Warteschlangen au