Wasserpark in Osnabrück? So stehen die Chancen für den Schinkel-See

Wo heute der Röthebach in einem Kanalbett fließt, könnte in einigen Jahren ein See entstehen: der Schinkelsee.

Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Im Osten von Osnabrück soll nach dem Willen des Rates ein Naherholungsgebiet mit drei Seen entstehen. Haben die Schinkelseen eine realistische Chance? Die ersten 100.000 Euro liegen auf dem Tisch, um das zu zu untersuchen.

Die Idee, die die CDU im noch jungen Kommunalwahlkampf in die Diskussion brachte, hat etwas Bestechendes. Am Friedensweg in Schinkel-Ost besitzt die Stadt 17,7 Hektar. Der Stadtrat griff im Juni die Anregung mit großer Mehrheit auf und beau