Bischof Franz-Josef Bode spricht im Interview darüber, wie es ist, von Kritikern nicht mehr für katholisch gehalten zu werden und wie es ist sich mit Missbrauchsbetroffenen auseinanderzusetzen.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode spricht im Interview darüber, wie es ist, von Kritikern nicht mehr für katholisch gehalten zu werden und über Priesterkinder im Bistum.

Herr Bischof, Sie haben kürzlich an einer Veranstaltung zum Thema Kirche und Sexualität teilgenommen. Dort hat eine Teilnehmerin formuliert, was viele denken: „Sexualität und Amtskirche - darüber reden wir an der Basis schon lange nicht meh