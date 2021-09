Wer wird Oberbürgermeisterin? Das müssen Sie zur Stichwahl in Osnabrück wissen

Für Sonntag, 26. September, ist die Oberbürgermeister-Stichwahl in Osnabrück terminiert. Dann müssen sich Wahlberechtigte aus der Stadt zwischen zwei Kandidatinnen entscheiden. (Symbolfoto)

imago images/Fleig/Eibner-Pressefoto

Osnabrück. Die Oberbürgermeister-Wahl 2021 in Osnabrück geht in eine zweite Runde. Am Sonntag, 26. September, müssen sich Wahlberechtigte zwischen zwei Frauen entscheiden. Wann haben die Wahlräume geöffnet? Wer steht noch zur Wahl? Wie ist Briefwahl möglich? Fragen und Antworten zur Stichwahl.

Wann wird gewählt?Die Oberbürgermeister-Stichwahl ist für Sonntag, 26. September 2021, terminiert – parallel zur Bundestagswahl. Die Wahlräume haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer an dem Tag verhindert ist, kann vorab seine Stimme abge