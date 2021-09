In Osnabrück ist am Dienstagmorgen ein Fußgänger von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Gelhot

Osnabrück. Ein 80-jährige Fußgänger, der am Dienstagmorgen in der Rheiner Landstraße von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden war, erlag am Freitag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Gegen 9.45 Uhr wollte der Fußgänger die Rheiner Landstraße überqueren. Dabei wurde der 80-Jährige vom Auto einer 45-Jährigen erfasst, die von der Straße An der Illoshöhe auf die Rheiner Landstraße abbiegen wollte, berichtete Polizeisprecher