21 Jahre alt und neu im Osnabrücker Stadtrat: Christoph Kühn wird das Mandat der Proeuropäischen Partei Volt ausüben.

Volt Europa

Osnabrück. Frischer Wind für die Osnabrücker Politik: Mit dieser Losung ist die proeuropäische Partei Volt ins Rennen bei der Kommunalwahl gegangen. Doch ein Sturm blieb aus. Mit Einzelkämpfer Christoph Kühn haucht Volt dem Rat vermutlich höchstens eine sanfte Brise ein.

Am Morgen nach seinem Wahlerfolg muss Kühn einer sehr profanen Tätigkeit nachgehen: arbeiten. Am Tisch auf der Wahlparty in der Lagerhalle hielt es ihn und seine Parteikollegen am Sonntagabend deshalb nur so lange wie nötig. Als sich abzeic