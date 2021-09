Ein Seelsorger hat Zeugen und den Lokführer nach dem tödlichen Vorfall am Osnabrücker Hauptbahnhof betreut. (Archivfoto)

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstagmorgen am Hauptbahnhof in Osnabrück ereignet. Ein 22-Jähriger wurde an einem Bahnsteig von einem herannahenden Zug erfasst und dabei tödlich verletzt.

Ein Sprecher der Osnabrücker Polizei bestätigt am Montagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion den Unfall am Hauptbahnhof und spricht von einem "Unglück". Der junge Mann sei gegen 6.15 Uhr zusammen mit einer Gruppe am Bahnhof gewesen und