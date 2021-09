Fast wie vor der Coronapandemie konnte das Publikum die Band Versengold abfeiern.

Osnabrück. Nachdem das seit 2005 veranstaltete Haste Open Air im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, konnte bei dem Festival in diesem Jahr fast wie früher gerockt werden. Bands wie Versengold und Massendefekt lockten an zwei Tagen mehr als 1400 Besucher an.

Aus dem Altarraum drangen Klänge durch die geöffnete Tür hinaus auf den Kirchplatz, die so gar nicht sakral wirkten: „Soon may the Wellerman come“ tönte es aus zahlreichen männlichen Kehlen. Was den Passanten am Freitagnachmittag wundern mo