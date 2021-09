Die Grünen sind die Wahlsieger in Osnabrück und trommelten am Sonntagabend schon für die Stichwahl.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Schlagzeilen des Tages liefern die Grünen: stärkste Fraktion im Osnabrücker Stadtrat, die Kandidatin in der OB-Stichwahl. Folgt im Finale in zwei Wochen dann der vollständige Triumph in Grün? Das ist durchaus möglich. Eine erste Analyse.

These 1: In all der grünen Euphorie droht unterzugehen, dass es eine zweite Wahlsiegerin gibt: Katharina Pötter (CDU). Die Stadträtin führte einen unaufgeregten Wahlkampf. Sie blieb sie selbst, authentisch. Und dazu gehört auch, dass