Draußen ist es noch relativ warm, aber es gibt sie wieder: Spekulatius, Glühwein, Lebkuchen und andere weihnachtliche Produkte in einem Osnabrücker Supermarkt.

Jonas Scheffer

Osnabrück. Gefühlt stehen Lebkuchen, Spekulatius und Co jedes Jahr früher in den Supermarkt-Regalen. Und mancher denkt sich, dass doch wohl kein Mensch im Spätsommer schon Weihnachtsprodukte kauft. Stimmt das?

"Die Leute meinen: Lebkuchen, Spekulatius und Co gibt es jedes Jahr früher", weiß auch Filialleiterin Hannah Fein von Rewe Kaluscha & Wehling an der Bohmter Straße. Es sei aber so, dass diese Produkte in jedem Jahr zur selben Zeit in di