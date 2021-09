(Symbolfoto)

imago images/Harry Koerber

Osnabrück. Gemeinnützige Vereine aus Stadt und Region Osnabrück haben erneut die Chance auf eine kostenlose Solaranlage auf ihrem Dach: Die Stadtwerke haben die dritte Runde ihres Sonnenstrom-Wettbewerbs gestartet.

„Was 2019 und 2020 so wunderbar und erfolgreich funktioniert hat, führen wir gerne fort“, wird Energievertriebsleiter Bernd Lüttmann in einer Mitteilung zitiert. In beiden Jahren hätten sich jeweils knapp 50 Vereine aus der Region um das sp