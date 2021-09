Inklusiver Spendenlauf der Patsy & Michael Hull Foundation in Osnabrück

Bündeln ihre läuferischen Kräfte: Ausdauersportler John McGurk (links) und Tanzlehrer Michael Hull (2. von links) beim Inklusionslauf durch Osnabrück.

Jörn Martens

Osnabrück. Rund 100 Teilnehmer mit und ohne Behinderung sind am Samstag beim Inklusionslauf der Patsy & Michael Hull Foundation an den Start gegangen. Mit dabei waren auch vier Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt in Osnabrück.

Für einen Lauf war die Veranstaltung recht tanzlastig – was natürlich den Ausrichtern geschuldet war. Denn die Hull-Stiftung ist an die gleichnamige Tanzschule angeschlossen. "Wir wollen mit diesem Lauf auch zeigen, dass wir viel mehr