Vier Preise wurden beim Landschaftstag an Künstler und Kulturaktivisten verliehen.

Volker-Johannes Trieb (Mitte) wurde von Landrätin Anna Kebschull (links) der Kunstpreis 2020 des Landschaftsverbands überreicht

Hermann Pentermann

Osnabrück. In die Osnabrücker Marienkirche hatte der Landschaftsverband Osnabrücker Land geladen, um für ihr Kulturengagement Preise an Volker-Johannes Trieb, an Reinhart Richter sowie die Initiatoren des VfL-Museums und den Verein Windmühle Lechtingen zu verleihen. Im vergangenen Jahr war der Landschaftstag coronabedingt ausgefallen.

Die Menschenschlange reichte bis zur Rathaustreppe: Weil die Besucher der Marienkirche auf die Einhaltung der drei Gs (Geimpft, Genesen, Getestet) hin überprüft wurden, dauerte es ein wenig länger, bis alle im Kirchenschiff Platz genommen h