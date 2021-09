In Stadt und Landkreis Osnabrück wird die Dauer der Quarantäne in Schulen und Kitas verkürzt. (Symbolbild)

Osnabrück. Für die Schulen und Kitas in Stadt und Landkreis Osnabrück gelten ab Freitag, 10. September, neue Corona-Quarantäne-Regeln: Dann können Kinder mit negativem Corona-Test bereits nach fünf Tagen die Quarantäne beenden.

Zudem werden künftig in der Schule nur die direkten Sitznachbarn und in den Kitas nur die Gruppe eines positiv getesteten Kindes für fünf Tage in Quarantäne geschickt, wie der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis am Donnerstagabend mit