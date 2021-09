Meldepflicht beim Buchsbaumzünsler? So sind die Regeln in der Region Osnabrück

Ein Buchsbaumzünsler-Befall belastet Osnabrücker Hobbygärtner. Wie steht es um die Meldepflicht in Stadt und Landkreis Osnabrück und im Kreis Steinfurt, wenn man die Tiere in seinem Garten entdeckt? (Archivfoto)

Ursula Holtgrewe

Osnabrück. Der Buchsbaumzünsler richtet in Gärten große Schäden an. Besteht bei einem Befall mit dem Zünsler Meldepflicht? Wir haben in Stadt und Landkreis Osnabrück und im Kreis Steinfurt nachgefragt.

Der Buchsbaumzünsler hat im Osnabrücker Land mancherorts eine regelrechte Spur der Verwüstung hinterlassen. Für viele betroffene Gartenbesitzer stellt sich daher die Frage, wie sie mit dem Schädling umgehen. Und mit den Folgen: Ist der