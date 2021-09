Die Spannung steigt: Wer übernimmt in Osnabrück die Macht?

Die politische Karriere lag noch in ferner Zukunft, als diese Bilder entstanden. Von oben links im Uhrzeigersinn: Annette Niermann, Frank Henning, Kathrina Pötter, Thomas Thiele und Jan-Philipp Cröplin.

Montage: Matthias Michel

Osnabrück. Einmal durchschnaufen. Teil 1 des Wahlkampfes ist vorüber. Am Sonntag fallen die ersten wichtigen Wahlentscheidungen – und dann zieht der Wahlkampf in Osnabrück voraussichtlich noch einmal an. Wer wird Chef oder Chefin im Rathaus, wer holt die Mehrheit im Rat? Wagen wir einen Ausblick.

131.288 Menschen sind in Osnabrück zur Wahl aufgerufen. Bis Freitag, 10 Uhr, hatten 28.491 Wähler Briefwahl beantragt. Das sind mehr als doppelt so viel wie vor fünf Jahren (13.881) – was zum Teil auf die Pandemiebedingungen zurückzuführen