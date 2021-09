Bei der Podiumsdiskussion des Kreiselternrats (von links): Landrätin Anna Kebschull (Grüne), Michael Geschwinde (Grüne), Erwin Schröder (SPD), Franz Loth (Moderation), Dr. Jan Beinke (FDP) und Lasse Weritz (CDU).

Anke Herbers-Gehrs

Osnabrück. Mitten im Wahlkampf hat der Osnabrücker Kreiselternrat ins Kreishaus zu einer Podiumsdiskussion mit vier Bildungspolitikern eingeladen. Themen waren dabei Unterrichtsversorgung, Finanzierung und die Förderschule Lernen.

„Unsere Kinder müssen wieder in die Schule gehen dürfen“, sagte Landrätin Anna Kebschull in ihrem Grußwort in Hinblick auf Unterrichtsausfälle und Distanzunterricht während der Corona-Pandemie. Für den restlichen Abend wurde Corona kaum noc